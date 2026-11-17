0:00 / 0:00

Російський уряд розпочав пошук альтернативних шляхів доставки вантажів до тимчасово окупованого Криму після чергового пошкодження Керченського мосту. Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін провів засідання урядової комісії, під час якого обговорили наслідки ударів по переправі, оцінку збитків та підготовку до її відновлення.

За словами російського посадовця, учасники наради визначили необхідні заходи для оцінки пошкоджень і початку будівельних робіт.

«Визначили необхідні заходи для оцінки збитків і початку будівельних робіт із відновлення мосту. Також обговорили питання доставки вантажів на Кримський півострів альтернативними маршрутами», – заявив Хуснуллін.

Водночас віцепрем'єр РФ не повідомив, які саме альтернативні маршрути розглядає російська влада, скільки коштів планують витратити на ремонт переправи та коли можуть відновити рух.

У ніч проти 17 листопада Керченський міст зазнав повторної атаки Сил оборони України. Після ударів російська влада зупинила автомобільне та залізничне сполучення переправою.

Міністерство оборони України повідомило про повне руйнування однієї з металевих арок і автомобільного прольоту під нею. За інформацією українського відомства, залізнична частина мосту також зазнала критичних пошкоджень.

Служба безпеки України заявила, що операція тривала близько місяця та складалася із семи етапів. На завершальній стадії спецпризначенці «Альфи» застосували ракети-дрони «Паляниця», після чого автомобільний проліт мосту обвалився у воду.

Раніше російська окупаційна адміністрація Криму запевняла, що пошкодження мосту нібито не вплинуло на постачання продовольства, пального та інших товарів на півострів.

За твердженням представників окупаційної влади, останнім часом переправою переважно користувалися власники приватних автомобілів та автобуси.

Однак тепер російський уряд окремо обговорює організацію альтернативних вантажних перевезень до окупованого Криму та підготовку до відновлення пошкодженого Керченського мосту.

Про це повідомив віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін.

Близько 6000 тонн російської сталі опинилися на дні Керч-Єнікальського каналу внаслідок руйнування конструкцій Кримського мосту в ніч на 17 листопада. Через це судноплавство між Чорним та Азовським морями, за твердженням автора повідомлення, фактично заблоковане: поза штучним фарватером протока надто мілка для проходження великих суден.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під ударом. Про атаку повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що рух транспорту мостом тимчасово припинили.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. OSINT-ресурси повідомляють про ймовірне падіння автомобільної арки переправи у воду, тоді як призначена РФ окупаційна влада Криму оголосила про зупинення руху транспорту мостом.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяропублікувавзображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

Російський диктатор Володимир Путін зустрівсяз міністром транспорту Дмитром Ядровим невдовзі після атаки безпілотників на Кримський міст, однак не поцікавився наслідками удару. Натомість під час зустрічі в Кремлі обговорювали розвиток транспортної галузі та покращення залізничних перевезень, хоча через атаку поїзди затримувалися на кілька годин.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков уперше прокоментував наслідки атаки на Кримський міст, яка сталася 17 листопада. За його словами, переправу планують відновити.

Читай нас у