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Внаслідок російського удару по місту на Донеччині загинув чоловік, ще один дістав поранення. Окупанти застосували дві авіабомби вагою по 250 кг кожна.

Про це у Фейсбуці повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

«Вранці 26 листопада ворог скинув на житлові квартали Словʼянська дві авіабомби ФАБ-250… Загинув 37-річний чоловік. Ще один 1986 року народження отримав поранення», — написав Лях.

У результаті частково зруйнований багатоквартирний будинок, також зруйнована приватна оселя.

Пошкоджені щонайменше 15 приватних і 13 багатоповерхових будинків, зазначив Лях.

Унаслідок російських атак безпілотниками на Чернігівщині 26 листопада постраждали четверо людей. Під ударами опинилися Городня, Семенівка, Корюківка, населені пункти Олишівської громади та Новгород-Сіверський.

Уранці 26 листопада російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлова багатоповерхівка, автозаправна станція та спортивний комплекс. З'явилися фотографії наслідків російської атаки.

У Кривому Розі Дніпропетровської області сьогодні, 26 листопада, через російський удар по об’єкту інфраструктури виникли значні проблеми з електропостачанням. У центральній частині міста зупинився комунальний електротранспорт, а системи тепло- та водопостачання переходять на резервні генератори.

У ніч проти 26 листопада сили протиповітряної оборони України збили та подавили 87 російських безпілотників. Загалом від вечора 25 листопада російські війська атакували Україну балістичними ракетами та 113 ударними БпЛА різних типів.

Від вечора 25 листопада російські війська завдавали ударів безпілотниками по чотирьох районах області. Унаслідок атак одна людина дістала поранення.

Протягом доби російські війська атакували 46 населених пунктів регіону. Унаслідок ударів по Запоріжжю та Запорізькому району станом на ранок 26 листопада постраждали 18 людей, серед них троє дітей.

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