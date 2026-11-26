Російська Федерація зіткнулася з труднощами у виробництві аеробалістичних ракет «Кинджал», тому дедалі частіше використовує балістичні ракети «Іскандер». Водночас значну загрозу для України становлять керовані авіаційні бомби, які російські війська вже здатні запускати на великі відстані.

Як пояснив капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004–2020 роках Андрій Риженко, виробництво "Кинджалів" може обмежуватися проблемами з точністю, конструкцією та ресурсом літаків МіГ-31, необхідних для їхнього запуску. Водночас противник нарощує виробництво "Іскандерів".

"У "Кинджалів" дуже великі проблеми з точністю. І взагалі з дизайном, і з виробництвом. І я думаю, що ця внутрішня проблема призвела до того, що вони її не так багато виробляють. Зараз вони роблять ставку на ракети "Іскандер" - їх виробляють порядку 800 одиниць на рік, плюс - крилаті ракети. З "Кинджалами" трохи не виходить", - сказав Риженко.