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Після пошкодження Кримського мосту російська влада активізувала пошук альтернативних шляхів сполучення з тимчасово окупованим півостровом. Одним із ключових варіантів окупанти розглядають автомобільну трасу Р-280 «Новоросія», яка пролягає через Маріуполь та з’єднує російський Ростов-на-Дону з окупованими територіями України та Кримом.

За даними міськради, загарбники використовують цю магістраль як важливий військово-логістичний коридор для перекидання своїм підрозділам боєприпасів, пального та інших ресурсів. Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що окупаційна адміністрація намагається перетворити місто на великий транспортний вузол для забезпечення російської армії, а розбудовою дорожньої інфраструктури прагне закріпити свою присутність та інтегрувати захоплені регіони у власний простір.

Водночас транспортні артерії на цьому напрямку регулярно зазнають вогневого ураження з боку українських сил. Зокрема, у ніч проти 17 листопада 2026 року під удар потрапив міст через річку Міус, який є складовою частиною траси Р-280, а також було пошкоджено дорожнє покриття поблизу переправи.

Джерело: Маріупольська міська рада.

Близько 6000 тонн російської сталі опинилися на дні Керч-Єнікальського каналу внаслідок руйнування конструкцій Кримського мосту в ніч на 17 листопада. Через це судноплавство між Чорним та Азовським морями, за твердженням автора повідомлення, фактично заблоковане: поза штучним фарватером протока надто мілка для проходження великих суден.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під ударом. Про атаку повідомив гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов, зазначивши, що рух транспорту мостом тимчасово припинили.

У ніч проти 17 листопада Кримський міст знову опинився під атакою. OSINT-ресурси повідомляють про ймовірне падіння автомобільної арки переправи у воду, тоді як призначена РФ окупаційна влада Криму оголосила про зупинення руху транспорту мостом.

Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді з позивним Мадяропублікувавзображення безпілотників, які використали для ураження Керченського мосту 17 листопада. Він також розкрив підрозділи, залучені до спільної операції.

Російський диктатор Володимир Путін зустрівсяз міністром транспорту Дмитром Ядровим невдовзі після атаки безпілотників на Кримський міст, однак не поцікавився наслідками удару. Натомість під час зустрічі в Кремлі обговорювали розвиток транспортної галузі та покращення залізничних перевезень, хоча через атаку поїзди затриму

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