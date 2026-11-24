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Природне скорочення населення росії різко прискорилося і встановило антирекорд із часів пандемії COVID-19. За даними, які оприлюднив демограф Олексій Ракша, торік рф втратила 764 тисячі людей через перевищення смертності над народжуваністю: на світ з’явилися 1,167 млн немовлят — мінімум у сучасній історії країни, тоді як померли 1,931 млн осіб, що на 6% більше, ніж у 2024 році, та на 9,6% перевищує показник 2023-го.

У середньому торік населення рф скорочувалося на 2,1 тисячі людей на день, а у 2026 році природне скорочення, за оцінками демографа, зросло щонайменше до 820 тисяч осіб — близько 2,2 тисячі на день.

Природне скорочення населення рф торік прискорилося на 28% порівняно з 2024 роком і стало максимальним із 2021 року, коли під час пандемії смертність перевищувала народжуваність на 1,04 млн осіб. Росстат припинив публікувати офіційну демографічну статистику навесні 2025 року, засекретивши також дані про шлюби, розлучення та загальну чисельність населення. Від початку повномасштабної війни смертність у росії перевищила народжуваність на 3,2 млн осіб, з яких від 500 до 700 тисяч загинули на війні, а за останні 10 років країна втратила внаслідок природного скорочення 5,6 млн постійних жителів.

Джерело: публікація демографа Олексія Ракші у соцмережі Facebook.

Росстат за роки війни зафіксував на Донеччині щонайменше 270 тисяч смертей російських військових. Для порівняння, битва за Берлін коштувала армії СРСР 78 тисяч життів.

Кожні п’ять хвилин на війні проти України гине один російський військовий, свідчить витік бази Росстату, проаналізований журналістами «Важливих історій». За їхніми даними, РАГСи по всій Росії зареєстрували майже 500 тисяч смертей військових, які загинули на війні. За період із 24 лютого 2022-го до 28 вересня 2026 року це в середньому одна смерть кожні п’ять хвилин.

Аналіз зламаної хакерами бази Росстату, яка охоплює період із 2022 року до кінця вересня 2026 року, засвідчив, що 92,9% зареєстрованих втрат російської армії є бойовими. Із 209 870 померлих, позначених у реєстрі як військовослужбовці, 194 885 осіб загинули в боях, причому у 177 009 випадках причиною смерті вказано ушкодження від вибуху або уламків під час воєнної операції.

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