0:00 / 0:00

Від початку 2026 року Росія 62 рази атакувала українські харчові підприємства, склади та логістичні центри. Це майже вдвічі більше, ніж за всі попередні роки повномасштабної війни разом.

Серед останніх атак у відомстві згадали повторний удар по заводу «Олейна» у Дніпрі, знищення виробництва компанії «Королівський смак» на Кіровоградщині, а також пошкодження резервуарів із 8,5 тисячами тонн олії на підприємстві Kernel.

У Міноборони наголошують, що роботу харчових підприємств також паралізують удари по енергетичній та водній інфраструктурі. Там розцінюють ці атаки як цілеспрямований терор проти цивільного населення.

У відомстві нагадали, що напади на цивільні об'єкти та використання голоду як методу ведення війни заборонені міжнародним гуманітарним правом.

Джерело: Міністерство оборони України.

16 листопада російські окупанти завдали удару по Дніпру. За повідомленнями місцевих медіа, під удар міг потрапити завод «Олейна», де виробляють соняшникову олію. На відео з місця видно сильне задимлення та пожежу.

У селі Бандурка на Миколаївщині російський безпілотник влучив у Бандурський олійноекстракційний завод. Через удар пошкоджено чотири резервуари із соняшниковою олією, один із них повністю зруйнований. Розлив забруднив понад 3,5 тисячі квадратних метрів землі, однак прямого потрапляння олії до річки Чорний Ташлик поки не зафіксували.

Унаслідок російської атаки на Одещині було пошкоджено термінал компанії Kernel, який займається перевалкою соняшникової олії. Через удар знищено близько 25 тисяч тонн готової продукції.

Читай нас у