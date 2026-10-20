Російський удар по Новій Водолазі забрав життя вчительки та її однорічної доньки

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Унаслідок російської атаки на Нову Водолагу Харківської області 19 жовтня загинули вчителька початкових класів Інна Марюхна та її однорічна донька Ангеліна. Удар російських військ обірвав життя матері та маленької дитини.

Інна Марюхна працювала вчителькою початкових класів у Нововодолазькому ліцеї №1. Колеги педагогині висловили співчуття її родині та зазначили, що разом із нею загинула і її маленька донька Ангеліна.

У навчальному закладі згадують Інну як добру, щиру та віддану своїй справі вчительку, яка допомагала дітям пізнавати світ і робила їхні перші кроки в навчанні теплими та змістовними.

«Інна Марюхна була світлим педагогом, яка відкривала малечі світ знань, навчала перших життєвих кроків і дарувала дітям усе тепло свого серця. Її доброта, щирість та професійність назавжди житимуть у пам'яті колег та вихованців», — написали в ліцеї.

Колектив закладу висловив співчуття рідним і близьким загиблих та наголосив на непоправності втрати.

«Страшний біль, що разом із нею пішла і її донечка Ангеліна. Два життя, дві душі, попереду в яких мало бути стільки світла», — йдеться в повідомленні.

Уночі 20 жовтня російські війська атакували Житомирську область, завдавши ударів по об’єктах залізничної та цивільної інфраструктури. Унаслідок влучань на місцях виникли пожежі.

Нагадаємо, що над Гатним у Київській області 20 жовтня збили російський реактивний безпілотник типу «Шахед». Після цього з’явилися повідомлення про падіння БпЛА на дорогу та займання автомобілів.

Уранці 20 жовтня поїзди київського метрополітену знову курсують червоною лінією між станціями «Академмістечко» та «Лісова».

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