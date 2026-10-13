Росія вбила чотирьох жителів Донеччини за добу

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Унаслідок російських обстрілів Донецької області 12 жовтня загинули четверо мирних жителів, ще 11 людей дістали поранення. Найбільше постраждалих зафіксували в Черкаському, Ясногірці та Слов’янську.

За словами Вадима Філашкіна, російські війська вбили трьох людей у Черкаському та одну людину в Ясногірці, що входить до Краматорської міської громади.

Крім того, внаслідок атак поранення дістали 11 мирних жителів. Зокрема:

четверо людей — у Черкаському;

двоє людей — у Ясногірці;

четверо людей — у Слов’янську;

одна людина — у Краматорську.

За даними Донецької обласної військової адміністрації, загальна кількість жертв російської агресії в області становить 4413 загиблих і 10 758 поранених.

Ці дані не враховують загиблих і постраждалих у Маріуполі та Волновасі, оскільки повну інформацію про втрати в цих містах наразі неможливо встановити.

Російські атаки продовжують призводити до загибелі та поранення мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін у Фейсбуці.

У Миколаївській області внаслідок російських атак 12 жовтня та в ніч проти 13 жовтня пошкоджені вантажний термінал, складські приміщення, станція технічного обслуговування, приватні будинки та вантажний автомобіль. Російські війська застосовували ударні безпілотники типу «Шахед», FPV-дрони та реактивні системи залпового вогню.

У ніч проти 13 жовтня російські військазавдаличергового удару по Україні, застосувавши балістичні ракети та реактивні безпілотники. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили протиповітряної оборони знешкодили 88 повітряних цілей.

Нагадаємо, Росія атакувала медзаклад на Хмельниччині, травмовано чотирьох пацієнтів.

Додамо, що росіяни понад 10 разів атакували Дніпропетровщину за вечір і ніч, є постраждалий.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

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