Росія вдарила КАБами по Ізюму на Харківщині, є троє постраждалих

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Російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Ізюму Харківської області. Унаслідок атаки постраждали щонайменше троє людей, також пошкоджено житлові будинки.

«Сьогодні ворог укотре атакував місто Ізюм із застосуванням керованих авіаційних бомб... На цей час відомо про трьох постраждалих. Медики надають їм усю необхідну допомогу», — йдеться у повідомленні місцевої адміністрації.

За попередньою інформацією, у різних локаціях міста пошкоджені та зруйновані приватні домоволодіння, гараж і адміністративна будівля.

Нині уточнюється кількість пошкоджених і зруйнованих об’єктів і обсяг завданих збитків. На місцях влучань працюють відповідні служби, зазначили у РВА.

Джерело: Ізюмська районна військова адміністрація

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