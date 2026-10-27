Росія вдарила по багатоповерхівці в Харкові, серед постраждалих дитина

Увечері 27 жовтня російські війська завдали удару по житловій багатоповерхівці в Основ’янському районі Харкова. За попередніми даними, постраждали двоє людей, серед них — 4-річний хлопчик. Також у будинку залишалися заблоковані люди, а обставини та наслідки атаки уточнювали.

Близько 22:40 він написав, що російські війська завдали удару по Основ’янському району міста. На той момент інформацію про наслідки ще збирали. Згодом стало відомо, що влучання припало на багатоквартирний житловий будинок. За словами Терехова, всередині могли залишатися заблоковані люди. «За наявною інформацією, у ньому є заблоковані люди», — повідомив міський голова.

Після удару також надійшла інформація про постраждалих. Правоохоронці та відповідні служби мали встановити масштаби руйнувань і з’ясувати, чи потрібна допомога іншим мешканцям будинку.

Серед постраждалих — 4-річний хлопчик

О 23:09 начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив інформацію про потерпілих. За його даними, внаслідок російського удару в Основ’янському районі постраждали двоє людей. Серед них — 4-річна дитина. На момент оприлюднення повідомлення подробиць про стан потерпілих не наводили. Інформація про людей, які могли залишатися заблокованими в будинку, також потребувала уточнення.

Харків продовжує зазнавати російських атак. Наслідки цього удару та остаточну кількість постраждалих мали встановити після обстеження місця влучання. Про атаку повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі.

Вдень 27 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Дергачах Харківської області. Зафіксовано влучання у складську будівлю, троє людей постраждали.

Минулої доби російські війська обстрілювали Харків і ще 12 населених пунктів області. Унаслідок ворожих атак загинули троє людей, ще восьмеро дістали поранення.

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