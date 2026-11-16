росія вдарила по двох підприємствах у Чернігові, є загиблі та поранені

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Двоє людей загинули і четверо дістали поранення внаслідок російської атаки на два приватні підприємства у Чернігові в понеділок, 16 листопада.

«Відомості про подію будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини)», — повідомили у поліції Чернігівської області. Про влучання по двох об'єктах міста поінформував начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, а уточнені дані щодо кількості жертв оприлюднила пресслужба міськради.

На місці ударів працюють екстрені служби та слідчо-оперативна група, яка фіксує пошкодження і збирає докази обстрілу цивільних об'єктів.

Джерело: начальник МВА Дмитро Брижинський.

Російські окупанти в понеділок, 16 листопада, завдали удару по Балаклії Харківської області. За попередніми даними, одна людина загинула, ще четверо дістали поранення та отримують медичну допомогу.

Уранці 16 листопада російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі ДТЕК на півночі Одеської області. Внаслідок атаки електропостачання втратили понад 52,2 тисячі родин, також пошкоджено виробничий майданчик компанії.

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