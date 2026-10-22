Росія вдарила по Харкову та області та забрала життя жінки, серед поранених двоє дітей

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У ніч проти 22 жовтня російські війська атакували Харків і село Лиманівка Харківської області. Внаслідок ударів загинула жінка, ще четверо людей дістали поранення, серед них діти віком 10 і 13 років.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові вночі російські безпілотники також пошкодили житлові будинки, магазин і автомобілі, а в одному з районів міста спалахнули вантажівки. Влучання зафіксовані у Слобідському та Основ’янському районах

У Слобідському районі спалахнула господарська споруда, також пошкоджені приватні будинки.

В Основ’янському районі внаслідок атаки пошкоджень зазнали магазин, чотири автомобілі та вікна багатоповерхового житлового будинку.

За попередньою інформацією, у цих районах обійшлося без постраждалих.

Ще один удар російського безпілотника зафіксували в Холодногірському районі Харкова. Влучання сталося на території стоянки вантажних автомобілів.

Унаслідок атаки загорілися чотири вантажівки, причіп і легковий автомобіль.

Постраждалих немає. Екстрені служби працюють на місці та ліквідовують наслідки російського удару.

У селі Лиманівка Лозівського району внаслідок російського обстрілу загинула 42-річна жінка.

Ще четверо людей постраждали. Серед них — хлопчики віком 13 та 10 років.

За словами Синєгубова, медики надали постраждалим необхідну допомогу.

Внаслідок російської балістичної атаки на Київ загинула одна людина, ще 22 постраждали, серед них четверо дітей.

Нагадаємо, у Києві обмежили рух Південним мостом після російського обстрілу.

Раніше у Києві обмежили рух поїздів зеленої гілки метро через пошкодження Південного мосту.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами.

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