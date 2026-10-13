Росія вдарила по Миколаївщині, пошкоджені вантажний термінал та приватні будинки

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У Миколаївській області внаслідок російських атак 12 жовтня та в ніч проти 13 жовтня пошкоджені вантажний термінал, складські приміщення, станція технічного обслуговування, приватні будинки та вантажний автомобіль. Російські війська застосовували ударні безпілотники типу «Шахед», FPV-дрони та реактивні системи залпового вогню.

У Миколаєві внаслідок російської атаки пошкоджений вантажний термінал.

Також руйнувань зазнали складські приміщення у двох населених пунктах області: у селі Баловне Костянтинівської громади та селі Новофедорівка Коблівської громади.

У Мішково-Погорілівській громаді пошкоджені станція технічного обслуговування автомобілів і приватний будинок у селі Зайчівське.

У Миколаївському районі російські військові атакували FPV-дроном Галицинівську громаду. Унаслідок удару в селі Лимани пошкоджений вантажний автомобіль.

Крім того, російські війська тричі обстріляли Куцурубську громаду. Для атак вони застосовували реактивні системи залпового вогню та FPV-дрони.

У селі Дмитрівка внаслідок обстрілів пошкоджені два приватні домоволодіння.

Також російські війська здійснили обстріл берегової лінії Очаківської громади з реактивних систем залпового вогню.

Інформації про постраждалих у повідомленні обласної військової адміністрації не наведено.

Про наслідки обстрілів повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов у Телеграмі.

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