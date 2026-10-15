Росія вдарила по підприємству в Запоріжжі, спалахнула пожежа

Увечері 15 жовтня російські війська завдали удару по Запоріжжю. Влучання зафіксували на території приватного підприємства, де після атаки спалахнула пожежа. За попередніми даними обласної влади, постраждалих немає.

Російські війська знову атакували Запоріжжя. Увечері 15 жовтня під удар потрапило приватне підприємство, на території якого виникла пожежа. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у Telegram. «Є влучання по приватному підприємству, там виникла пожежа», — зазначив очільник ОВА.

Після удару на об’єкті спалахнув вогонь. Інформація про масштаби пожежі та пошкодження уточнюється.

Що відомо про наслідки атаки

За попередньою інформацією Запорізької ОВА, внаслідок удару ніхто не постраждав. Водночас дані ще уточнюються, тому інформація про наслідки атаки може змінитися. Місцеві медіа повідомляють, що влучання сталося в районі пивзаводу. Однак офіційного підтвердження щодо точного місця удару наразі немає.

На момент публікації деталі атаки, зокрема тип застосованого озброєння та обсяг пошкоджень, не повідомлялися. Запоріжжя та область регулярно зазнають російських атак. Під час таких ударів пошкоджень зазнають промислові об’єкти, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін у Telegram.

Чоловік, якого 14 жовтня дістали з-під завалів зруйнованого будинку в Запоріжжі, помер у лікарні від отриманих поранень.

14 жовтня російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя. Під атаку потрапили кілька вулиць приватного сектору у Вознесенівському районі міста. Є поранені, пошкоджені будинки.

Російські війська атакували Запоріжжя, влучивши в житлову забудову приватного сектору. «Росіяни атакували житлову забудову Запоріжжя», — написав Семікін.

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