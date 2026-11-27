Увечері 26 листопада російські війська атакували Запоріжжя. Під удар потрапив об’єкт інфраструктури, а в одній із виробничих будівель після атаки виникла пожежа. Інформації про постраждалих наразі немає.

За попередніми даними, внаслідок атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури. Після влучання загорілася виробнича будівля. На місці виникла пожежа, однак подробиць про масштаби руйнувань та наслідки удару поки що не повідомляють.

В ОВА не уточнили, який саме інфраструктурний об’єкт опинився під атакою. Також наразі немає інформації про загиблих чи поранених. Обставини атаки та її наслідки уточнюються. У разі появи нових даних обласна військова адміністрація може повідомити додаткову інформацію. Про російський удар повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації.

У Запоріжжі кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Дніпровського району в четвер, 26 листопада, зросла до чотирьох людей. Водночас автомобільний рух греблею ДніпроГЕС частково відновили — тепер нею можна проїхати з центру міста на правий берег Дніпра. Раніше повідомлялося про одного загиблого та одного пораненого.

У четвер, 26 листопада 2026 року, російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого загинула одна людина та ще одна дістала поранення, повідомив в.о. голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін. Удар припав по Дніпровському району міста, де зафіксовано влучання по транспортній інфраструктурі.

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