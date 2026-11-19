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Увечері 18 листопада російські війська атакували обласний центр, спричинивши пожежі в житлових будинках. Пораненій жінці медики надали допомогу безпосередньо на місці, повідомив в.о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Спочатку Михайло Семікін повідомив про одну постраждалу, яка отримала допомогу на місці. Згодом стало відомо, що травмованих уже двоє: поранення дістав також чоловік. Йому надають необхідну медичну допомогу.

Яку зброю застосували окупанти і наскільки сильні руйнування, Михайло Семікін не уточнив. Про загиблих не повідомляли.

Джерело: Запорізька ОВА

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