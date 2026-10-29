Росія вдарила ракетою по Лозовій: шестеро чоловіків дістали поранення

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Російські війська завдали ракетного удару по місту Лозова на Харківщині.

Внаслідок атаки постраждали шестеро чоловіків віком від 44 до 68 років.

Усі поранені дістали вибухові травми та були госпіталізовані. Медики надають їм необхідну допомогу.

Джерело: Олег Синєгубов, Харківська ОВА

У Дніпрі після російського удару спалахнула пожежа на підприємстві.

Окупанти вдарили по цивільному підприємству на Рівненщині, є загиблий.

Харків, Запоріжжя, Вінниця та Полтава — під ударами опинилися Епіцентри.

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