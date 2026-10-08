Росія вербувала підлітків для диверсій на Київщині

Російські спецслужби намагалися втягнути двох неповнолітніх із Київщини у диверсії. За даними СБУ, 17-річного хлопця змусили підпалити вантажівки, а 16-річного готували до блокування дороги. Для вербування підлітків росіяни спочатку використовували фейкові акаунти дівчат у Telegram.

Служба безпеки України заявила, що зупинила спробу російських спецслужб провести диверсію на Київщині. Для цього росіяни вирішили використати двох неповнолітніх місцевих жителів. За матеріалами справи, 17-річного хлопця російські спецслужбісти змусили підпалити автомобілі місцевої логістичної компанії. За даними СБУ, він встиг підпалити кілька вантажівок і намагався знищити ще деякі з них.

На цьому завдання для хлопця не закінчилися. Йому також доручили купити упаковку шурупів, заховати її у визначеному місці та передати російському куратору геолокацію схрону. Після цього до схованки мав приїхати інший підліток — 16-річний місцевий житель. Його російські спецслужби також намагалися залучити до диверсійної роботи. За задумом кураторів, 16-річний хлопець мав забрати шурупи зі схрону та розсипати їх на одній із доріг Київщини. Таким чином росіяни хотіли тимчасово зупинити рух вантажівок.

СБУ вдалося викрити цю схему ще до того, як її вдалося реалізувати повністю. Співробітники спецслужби затримали 17-річного фігуранта після підпалу вантажівок. Як встановили слідчі, обох підлітків вербували окремо. Для цього російські спецслужбісти використовували Telegram-чати, де молоді люди шукали близьких стосунків. Спочатку підлітки знайомилися там із дівчатами. Але, за даними СБУ, ці акаунти були фейковими. За ними стояли російські спецслужби.

Через деякий час «дівчата» переставали виходити на зв’язок. Після цього з підлітками починав спілкуватися вже інший чоловік. Він представлявся співробітником СБУ. Під час розмови російський куратор заявляв, що їхніх нових «знайомих» нібито затримали за державну зраду. Після цього підліткам погрожували проблемами із законом. Їм казали, що вони нібито можуть стати співучасниками злочину та також бути притягнутими до відповідальності.

Щоб уникнути вигаданих звинувачень, росіянин пропонував хлопцям «допомогти слідству». Насправді ж, за даними української спецслужби, таким чином їх намагалися втягнути у виконання диверсійних завдань. СБУ наголошує, що російські спецслужби дедалі частіше намагаються вербувати неповнолітніх через інтернет. Для цього вони можуть використовувати знайомства, шантаж, погрози або обіцянки грошей.

У цій справі одним із головних інструментів став саме обман. Підлітків спочатку втягнули у спілкування з фейковими дівчатами, а потім використали вигадану історію про кримінальне переслідування. 17-річному фігуранту вже повідомили про підозру. Йому інкримінують умисне знищення або пошкодження чужого майна шляхом підпалу.

Наразі хлопець перебуває під вартою. За цією статтею йому може загрожувати до десяти років позбавлення волі. Розслідування триває. Слідчі мають встановити всіх людей, які можуть бути причетними до організації диверсії та вербування підлітків.

Операцію проводили співробітники Головного управління СБУ у Києві та Київській області. Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура. У Службі безпеки також закликали повідомляти про спроби вербування або погрози з боку російських спецслужб. Для цього працює гаряча лінія СБУ за номером 1516. Також повідомити про такі випадки можна електронною поштою [email protected] або через чат-бот «Спали» ФСБешника».

У Полтаві суд звільнив від відповідальності бійця за майже 20 місяців СЗЧ.

Раніше безробітний мешканець Волині отримав шість місяців тюрми за відмову від призову на військову службу під час мобілізації.

Трьом депутатам Київради суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Вони проходять у справі про ухилення від військової служби.

Читай нас у