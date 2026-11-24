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Від початку повномасштабного вторгнення російські війська здійснили понад 800 атак на об’єкти Групи Нафтогаз.

Як повідомила пресслужба компанії за підсумками «Дня постачальника 2026», попри постійні обстріли підприємства продовжують видобувати нафту й газ, відновлювати пошкоджену інфраструктуру та підтримувати стабільність енергетичного сектору у взаємодії з українськими й іноземними партнерами.

Виконувач обов’язків голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Федоренко наголосив на важливості прозорих закупівель, чесної конкуренції та рівного доступу учасників до тендерів, яких підприємства Групи щороку проводять понад 10 тисяч. За словами директорки з операційної ефективності у сфері закупівель та управління ланцюгами постачання Надії Бігун, надійні постачальники є ключовою складовою операційної стійкості компанії, а цьогорічний захід об’єднав понад 400 представників бізнесу.

Джерело: повідомлення пресслужби Групи Нафтогаз.

У неділю, 22 листопада 2026 року, російські війська завдали удару керованою авіабомбою по дільниці газової служби у Дніпропетровській області, повідомили у пресслужбі Групи «Нафтогаз».

Удень 14 листопада російські дрони завдали удару по одному з об’єктів Групи «Нафтогаз» у Полтавській області. Унаслідок атаки виникла пожежа.

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