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Росія не погоджується на проміжну домовленість з Україною щодо Чорного моря без укладення постійної мирної угоди. Туреччина тим часом готує пропозиції для досягнення домовленостей і обговорює їх з українською та російською сторонами.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан після Другої міністерської зустрічі з питань міжрегіональної безпеки та взаємопов’язаності у Брюсселі.

«Ми шукаємо можливості для цього. Розмовляємо і з українською, і з російською стороною. Це складне рівняння, оскільки росіяни не хочуть тимчасової домовленості з українцями щодо Чорного моря без постійної мирної угоди», – сказав Фідан, коментуючи зусилля щодо постачання зерна на світові ринки.

За словами турецького міністра, переговори щодо ситуації в Чорному морі тривають активно. Зокрема, сторони шукають можливості відновити перевезення зерна та забезпечити його вихід на міжнародні ринки.

«Зараз ми ведемо активні переговори щодо Чорного моря. Зокрема, як знову забезпечити вихід зерна на світові ринки? Ми шукаємо можливості для цього», – зазначив Хакан Фідан.

У межах зустрічі Фідан також долучився до сесії «Просування безпекових зобов’язань щодо Чорноморського регіону» та провів переговори з європейськими колегами.

Серед ключових тем обговорення були безпека судноплавства в Чорному морі та відновлення перевезень зерна.

Говорячи про роль Туреччини у зміцненні регіональних зв’язків, міністр наголосив на необхідності активно пропонувати рішення та брати відповідальність за їхнє просування.

Окремо глава турецького МЗС прокоментував переговори щодо завершення війни Росії проти України. За його словами, одним із головних невирішених питань залишається Донбас, щодо якого позиції сторін суттєво відрізняються.

Фідан зазначив, що Росія вимагає передати їй решту території регіону, яку включає до власного визначення своїх кордонів. Україна ж не погоджується віддавати свою землю.

«За визначенням росіян, частина, що наразі залишається, становить 11-12%, а за оцінкою українців – 18%. Зараз певною мірою обговорюються питання поза межами цієї території», – сказав Фідан.

Глава МЗС Туреччини додав, що в разі досягнення мирної угоди сторонам доведеться визначити, де проходитиме лінія зіткнення між Росією та Україною. Питання Донбасу він назвав найважливішою складовою цих обговорень.

Про це повідомляє турецький телеканал NTV.

Російська делегація під час переговорів в Абу-Дабі заявила, що не має повноважень обговорювати деескалацію в Чорному морі та припинення атак на енергетичну інфраструктуру України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в понеділок, 16 листопада, взяв участь у першій сесії Міністерської зустрічі, присвяченої реалізації Чорноморської стратегії Європейського Союзу. Обговорення було зосереджене на міжрегіональному порядку денному у сфері сполученості.

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