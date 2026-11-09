Росія використовує оптичні головки наведення для точних ударів Іскандерами по мостах, — Флеш

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Російські війська можуть із високою точністю вражати мости балістичними ракетами «Іскандер» завдяки використанню спеціальних головок наведення оптичного типу.

За його словами, під час повітряних тривог над усією територією України відбувається масштабне придушення навігаційних систем.

За таких умов російській ракеті «Іскандер» складно влучити в ціль із точністю до метра, оскільки інерційна система наведення не здатна забезпечити таку точність.

«А влучити наш противник хоче. Тому на «Іскандерах» застосовуються головки наведення оптичного типу 9Э436, 9Б918 або дорогі головки з радіолокаційним наведенням 9Б918. Під час падіння боєголовки вниз протягом кількох секунд відбувається радіолокаційне сканування місцевості, і в систему наведення ракети вводиться поправка», – зауважив Бескрестнов.

Про це позаштатний радник Президента України Сергій Бескрестнов, відомий під позивним «Флеш», повідомив у Фейсбуці.

Нагадаємо, після технічного обстеження Північним мостом знову дозволили проїзд, але з тимчасовими обмеженнями.

У неділю, 8 листопада, у Запоріжжі тимчасово перекрили міст імені Преображенського.

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