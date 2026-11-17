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У ніч проти 17 листопада російські війська атакували Південний і Північний мости Києва сімома балістичними ракетами. Чотири ракети були спрямовані по Південному мосту, ще три – по Північному.

«Була окрема доповідь по ситуації з логістикою після влучань по мостах в Києві. Цієї ночі було чотири балістики по Південному мосту і три по Північному. Визначили необхідні сили й засоби, а також термін для відновлення», – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, окремо з урядовцями обговорили реалізацію програми екстреної підтримки української логістики. Про неї Україна домовилася з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

«Премʼєр-міністр доповів про перші рішення Єврокомісії. Визначили подальші кроки», – наголосив президент.

Глава держави також повідомив, що Міністерство внутрішніх справ України отримало окремі доручення щодо реорганізації транспортних потоків у столиці.

Зокрема, необхідно підготувати резервні схеми роботи громадського транспорту та альтернативні маршрути, а також передбачити залучення додаткових сил для кожного можливого сценарію розвитку подій.

Таким чином, влада визначає необхідні ресурси та заходи для відновлення логістики після пошкодження двох важливих транспортних переправ столиці.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

У Києві наслідки російських ударів 17 листопада зафіксували в чотирьох районах: Голосіївському, Деснянському, Дніпровському та Оболонському. Внаслідок атаки пошкоджено критичну інфраструктуру, виникли пожежі, а в окремих районах спостерігаються перебої з водо- та теплопостачанням.

У Києві фахівці проводять обстеження Північного та Південного мостів, які зазнали пошкоджень унаслідок російської атаки. Мер міста Віталій Кличко показав ступінь пошкоджень Північного мосту внаслідок російського обстрілу 16 листопада.

У Києві після нічної російської атаки 17 листопада пошкоджені Південний та Північний мости.

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