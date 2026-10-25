Росія випустила по Україні 1600 авіабомб і майже 2300 дронів за тиждень

За тиждень російські війська випустили по Україні близько 1600 керованих авіабомб, 48 ракет різних типів і майже 2300 ударних дронів. Унаслідок обстрілів є загиблі та поранені, пошкоджені житлові будинки, енергетичні об’єкти й підприємства. Президент Володимир Зеленський закликав партнерів не зменшувати військову підтримку України, зокрема допомогти із засобами протиповітряної оборони.

Російські війська продовжують масовані атаки на українські міста та села. Лише за один тиждень вони застосували близько 1600 керованих авіабомб, 48 ракет, зокрема балістичних, і майже 2300 ударних безпілотників. «На жаль, майже щодня є загиблі та поранені від цих жорстоких ударів», — зазначив глава держави. За його словами, російські обстріли знову призвели до загибелі людей і пошкодження цивільної інфраструктури в різних регіонах країни.

Увечері внаслідок атак на Дніпропетровщину загинули четверо людей, ще 22 отримали поранення. Серед постраждалих — 11-річна дівчинка. У Вінниці російський дрон влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. Поранення отримали шестеро людей. У Харкові російські війська спочатку атакували будівельний гіпермаркет. Коли на місце прибули екстрені служби, окупанти завдали повторного удару. Унаслідок цього постраждали рятувальники, які приїхали допомогти людям.

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Зеленський також повідомив про удари по енергетичних об’єктах і підприємствах. Під обстрілами опинилися теплоелектростанції, підстанції, вугільні шахти, зерносховища, торговельні центри та поштовий термінал. Загалом пошкодження зафіксували в дев’яти областях.

Зеленський закликав не послаблювати оборону

Президент наголосив, що Росія продовжує масовані атаки попри дипломатичні зусилля та спроби налагодити міжнародні контакти. На його думку, переговори не мають ставати причиною для зменшення військової допомоги Україні.

Зеленський окремо звернув увагу на потребу в засобах протиповітряної оборони. Зокрема, він закликав розблокувати вже погоджені європейськими партнерами постачання ракет-перехоплювачів для систем Patriot. «Потрібно розблокувати вже погоджені європейцями постачання перехоплювачів до «Петріотів». Потрібно далі підтримувати українську бойову авіацію для захисту від реактивних «Шахедів»», — заявив президент.

Він також підкреслив, що військова допомога особливо важлива напередодні зими. Російські удари по енергетичній інфраструктурі створюють додаткові ризики для стабільної роботи систем життєзабезпечення, а посилення протиповітряної оборони допомагає захищати людей і важливі об’єкти. «Кожен такий оборонний пакет, особливо перед зимою, допомагає зберігати життя», — наголосив Зеленський. Президент закликав партнерів продовжувати підтримку України, поки Росія завдає ударів по цивільних об’єктах та інфраструктурі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Facebook.

Минулої доби, 24 жовтня, на фронті відбулося 193 бойові зіткнення між українськими військовими та російською армією. Росіяни активно застосовували авіацію, керовані авіабомби й дрони-камікадзе, а також обстрілювали українські позиції та населені пункти. За даними Генерального штабу ЗСУ, бої тривали на більшості напрямків, зокрема на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському.

За даними Генерального штабу ЗСУ, за минулу добу російська армія втратила ще близько 1850 військових. Загальні втрати особового складу Росії від початку повномасштабного вторгнення, за оцінкою українського командування, сягнули приблизно 1 мільйона 578 тисяч осіб. Також за добу російські війська втратили артилерійські системи, бронетехніку, автомобілі та понад 1700 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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