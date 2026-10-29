Росія виробляє балістичні ракети швидше, ніж світ випускає перехоплювачі Patriot, — Флеш

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Росія виробляє балістичні ракети в обсягах, які перевищують можливості світового виробництва ракет-перехоплювачів Patriot. Через це зростає дефіцит засобів протиповітряної оборони, необхідних для перехоплення балістичних цілей.

«Росія виробляє балістичних ракет більше, ніж у світі виробляється Patriot проти цих ракет», — сказав Бескрестнов журналістам у четвер.

За словами Сергія Бескрестнова, Росія продовжує виробляти балістичні ракети «Іскандер» і ракети для зенітних комплексів С-400, які також можуть застосовуватися для ураження наземних цілей.

Виробничі можливості Росії в цих сегментах, за оцінкою Бескрестнова, перевищують поточні потреби російських військ. Крім того, РФ частково переорієнтувала виробництво з ракет «Кинджал» на балістичні ракети.

Радник президента наголосив, що збільшення виробництва балістичних ракет посилює проблему нестачі засобів для їх перехоплення. Додатковим чинником є ракети, які виробляють Північна Корея та Іран.

Для протидії балістичній загрозі, за словами Бескрестнова, необхідно нарощувати світове виробництво ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot.

Водночас швидко усунути дисбаланс між виробництвом наступальних ракет і засобів протиповітряної оборони складно. Збільшення випуску перехоплювачів потребує часу та має виробничі обмеження.

Таким чином, зростання російського виробництва балістичних ракет разом із постачанням ракет із Північної Кореї та Ірану створює додаткове навантаження на системи протиповітряної оборони України. Для протидії цій загрозі важливе збільшення обсягів виробництва ракет-перехоплювачів PAC-3.

Про це заявив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Росія щомісяця виробляє до 3 тисяч реактивних безпілотників типу «Шахед» і близько 700 дронів «Герань-5». Російські війська намагаються накопичити запаси для атак на Україну взимку, однак значного резерву безпілотників наразі не мають.

Росія станом на жовтеньвиробляє близько 110 балістичних ракет і до 4000 реактивних ударних дронів на місяць.

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