Росія виробляє до 3 тисяч реактивних Шахедів на місяць і готує запаси для зимових атак, — Флеш

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Росія щомісяця виробляє до 3 тисяч реактивних безпілотників типу «Шахед» і близько 700 дронів «Герань-5». Російські війська намагаються накопичити запаси для атак на Україну взимку, однак значного резерву безпілотників наразі не мають.

За словами Сергія Бескрестнова, зменшення кількості атак на Київ останнім часом не пов’язане зі скороченням виробництва російських безпілотників. Натомість російські війська почали активніше атакувати західні та інші регіони України.

«Багато хто питає: може щось там сталося в росіян з виробництвом, бо шахедів стало менше? — ні. Я от дивлюся статистику — вони почали атакувати західні регіони. Тобто до цього вони почали з Києва, вони масовано атакували Київ, зробили тут нам катастрофу. Зараз вони намагаються атакувати західні і не тільки регіони. І отак в Києві відчувається, що стало трішки тихіше», — зазначив «Флеш».

Радник президента також повідомив, що Росія прагне створити запас безпілотників для зимових атак. Водночас, за його словами, російські війська часто використовують дрони майже одразу після їхнього виготовлення.

«І також, я по відсотку використання бачу, що вони дійсно намагаються зробити який там запас для того, щоб атакувати нас взимку, тобто це логічно. Я постійно кажу, що ми знаходимо уламки "Шахедів", і ми бачимо дату виробництва. Ми постійно бачимо, що вони відправляють до нас "Шахеди" буквально з виробництва. Тобто тиждень, і "Шахед" вже атакує нас. Тобто в них немає великого запасу», — додав посадовець.

За словами Бескрестнова, дата виробництва на уламках збитих безпілотників свідчить, що між виготовленням дрона та його застосуванням може минути лише близько тижня.

Сергій Бескрестнов заявив, що Україна має дані про щомісячні обсяги виробництва російських безпілотників.

«Реактивних "Шахедів" вони виробляють десь до трьох тисяч на місяць, і також ми можемо додати туди "Герань-5" — це окремий засіб, десь 700», — заявив посадовець.

Отже, за наведеними ним оцінками, Росія щомісяця виробляє до 3 тисяч реактивних «Шахедів» і приблизно 700 безпілотників «Герань-5».

Крім того, російська сторона продовжує нарощувати виробництво озброєння та розробляє нові дешеві реактивні ракети.

«Це десятки тисяч на рік вони планують», — підкреслив «Флеш», говорячи про плани росіян щодо виробництва таких ракет.

Про це заявив радник президента України з оборонних технологій Сергій «Флеш» Бескрестнов під час спілкування з журналістами.

Росія станом на жовтень виробляє близько 110 балістичних ракет і до 4000 реактивних ударних дронів на місяць.

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