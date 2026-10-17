Росія визнала, що не здатна захистити всі промислові об’єкти від атак України

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Росія не може забезпечити повноцінний протиповітряний захист усіх великих промислових об’єктів на своїй території. Причиною називають значні розміри підприємств, через які складно повністю прикрити їх від українських ударів.

Про це заявив очільник Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП) Олександр Шохін.

За словами Шохіна, багато підприємств ще за радянських часів проєктували з огляду на можливу ядерну війну. Однак в умовах сучасних бойових дій така інфраструктура виявилася вразливою до атак безпілотників.

Він також попередив росіян, що захистити промислові комплекси, які простягаються на кілька кілометрів, досить складно. Зокрема, це стосується металургійних, хімічних та інших підприємств, які споруджували за стандартами, що не могли врахувати сучасних загроз.

Голова РСПП зазначив, що в СРСР виробничі цехи розміщували на значній відстані один від одного. Такий підхід мав допомогти зберегти хоча б частину виробництва в разі ядерного удару.

«Зараз ми розуміємо, що це непогано. Але, з іншого боку, комунікації дуже розтягнуті», — поскаржився Шохін.

Що важливо розуміти, українські удари спрямовані не лише на російські нафтопереробні заводи, а й на військові підприємства, аеродроми, хімічні комбінати, великі центри обробки даних та інші об'єкти.

Лише минулого місяця через пошкодження та пожежі переробку нафти призупинили п'ять НПЗ, серед яких і Московський нафтопереробний завод.

Вранці 16 жовтня російські війська атакували Умань на Черкащині. Унаслідок удару спалахнула багатоповерхівка, травмовано п’ятеро людей.

14 жовтня російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя. Під атаку потрапили кілька вулиць приватного сектору у Вознесенівському районі міста. Є поранені, пошкоджені будинки.

Російські війська атакували Запоріжжя, влучивши в житлову забудову приватного сектору. «Росіяни атакували житлову забудову Запоріжжя», — написав Семікін.

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