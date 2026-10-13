Росія вночі атакувала Львів, влада повідомила про наслідки удару

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У ніч на 13 жовтня російські війська атакували Львів. Місцева влада повідомила про наслідки нічного удару.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

«Під час першої повітряної тривоги цієї ночі у Львові працювала ППО. На одній із вулиць міста виявили уламки ворожого безпілотника», – йдеться у повідомленні.

Козицький закликав місцевих не наближатися до таких знахідок і не торкатися їх. «Є ризик, що вони здетонують. Бачите уламки або інші підозрілі предмети – відійдіть якнайдалі, попередьте тих, хто поруч, та викликайте ДСНС за номером 101. Це може врятувати життя – ваше і людей поблизу», – наголосив він.

Крім того, за уточненою інформацією, в Мурованому внаслідок падіння безпілотника під час першої повітряної тривоги загорілися три житлові будинки. Попередньо, обійшлося без жертв.

«Під час другої повітряної тривоги ворожі безпілотники у повітряний простір Львівщини не заходили», – додав очільник ОВА.

Харків опинився під ударом російських Бандеролей, зафіксовано влучання.

Уночі російські війська атакували Ізюм Харківської області баражуючим боєприпасом типу S-8000 «Бандероль». Унаслідок удару одна людина зазнала поранень, пошкоджено близько 15 приватних і один багатоквартирний будинок. Також пошкоджено електромережі та лінію інтернету.

В Очакові Миколаївської області внаслідок російського удару ракетою «Бандероль» постраждала 54-річна жінка. Її стан стабільний. Також пошкоджено складське приміщення, чотири двоповерхові багатоквартирні та один приватний будинок.

Крім того, унаслідок російського ракетного удару по передмістю Харкова загинули троє людей, ще дев’ятеро дістали поранення. Інформація про обставини атаки та стан постраждалих наразі не уточнюється.

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