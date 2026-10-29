Росія вночі атакувала навчальний заклад у Харкові

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У ніч на 29 жовтня російські війська завдали удару по навчальному закладу в Харкові. Про атаку повідомив міський голова Ігор Терехов.

За інформацією Терехова, перший ворожий удар прийшовся по Холодрогірському району. Там виникла пожежа.

Вдруге окупанти вдарили по Салтівському району, а саме по навчальному закладу.

«За уточненою інформацією Ситуаційного центру, ворог завдав удару по навчальному закладу», – написав Терехов.

Нагадаємо, вісім людей постраждали через атаки російських безпілотників на Сумщині

У Дніпрі після російського удару спалахнула пожежа на підприємстві.

Окупанти вдарили по цивільному підприємству на Рівненщині, є загиблий.

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