Росія вночі атакувала навчальний заклад у Харкові
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У ніч на 29 жовтня російські війська завдали удару по навчальному закладу в Харкові. Про атаку повідомив міський голова Ігор Терехов.
За інформацією Терехова, перший ворожий удар прийшовся по Холодрогірському району. Там виникла пожежа.
Вдруге окупанти вдарили по Салтівському району, а саме по навчальному закладу.
«За уточненою інформацією Ситуаційного центру, ворог завдав удару по навчальному закладу», – написав Терехов.
Нагадаємо, вісім людей постраждали через атаки російських безпілотників на Сумщині
У Дніпрі після російського удару спалахнула пожежа на підприємстві.
Окупанти вдарили по цивільному підприємству на Рівненщині, є загиблий.