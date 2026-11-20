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Цієї ночі 20 листопада російські війська вперше за останні пів року вивели свої кораблі в акваторію Чорного моря. Під час перебування там окупанти здійснили понад 20 пусків.

«Сьогодні вони вперше за пів року виходили в море, застосовували свої кораблі. Кораблі застосовували з гавані, як завжди, підводні човни, звісно, поза межами (пункту базування - ред.). Застосувати їх із пункту базування вони не можуть. Загалом сьогодні було більше 20 пусків», - сказав речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Він додав, що застосування під час комбінованої атаки на Україну Чорноморського флоту, як і сама атака, планується заздалегідь.

Про це в телеефірі повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Раніше ми повідомляли, що Російські кораблі бояться виходити в море — Калібри запускають із гаваней.

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