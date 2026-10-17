Росія вп’яте атакувала Запоріжсталь — по комбінату випустили шість балістичних ракет

Уранці 17 жовтня російські війська завдали чергового ракетного удару по металургійному комбінату «Запоріжсталь». Це вже п’ята атака на підприємство з серпня. Цього разу по його території випустили шість балістичних ракет. Унаслідок удару пошкоджено об’єкти внутрішньої енергетичної та логістичної інфраструктури комбінату. Також ракети повторно вразили виробничі майданчики доменного виробництва.

Цього разу обійшлося без загиблих і поранених. Працівники вчасно почули сигнал небезпеки та перейшли до укриттів.

Операційний директор «Групи Метінвест» Олександр Мироненко наголосив, що підприємство й раніше зазнавало російських ударів і досі не змогло повернутися до звичайного режиму роботи.

«Росія продовжує бити по металургійному підприємству, яке після попередніх атак так і не повернулося до нормальної роботи. Тож логіки в цих ударах немає, як і в самій війні», — заявив Мироненко.

Працівники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів

За словами Мироненка, в умовах постійних атак особливого значення набувають згуртованість і витримка працівників. Попри пошкодження та небезпеку, команда комбінату продовжує працювати над відновленням обладнання й ліквідацією наслідків обстрілів. «А наші люди продовжують працювати: метр за метром розбирають завали, гуртуються під час ліквідації наслідків ударів, почувши сигнал повітряної тривоги, також гуртом прямують до укриттів. Щоб після відбою знову повернутися до робіт на пошкоджених майданчиках», — розповів операційний директор.

Він додав, що працівники повертаються до своїх робочих місць біля чавунних льоток, енергетичних агрегатів і тепловозів, щоб оцінити стан обладнання та визначити, що можна зробити для відновлення роботи. «Дякую кожному, хто не втрачає віри в себе та українську металургію, кожному, хто бореться. У цьому — наша головна цінність, якої росіяни не можуть у нас відібрати», — наголосив Мироненко.

За його словами, професіоналізм і командний дух завжди були важливими для колективу, але зараз особливо помітною стала сила людей, які попри постійні удари намагаються зберегти виробництво.

По «Запоріжсталі» випустили вже 23 балістичні ракети

Попередні російські атаки на комбінат відбулися 11 та 27 серпня, а також 12 і 17 вересня. Удари 17 жовтня стали п’ятим обстрілом підприємства за цей період. За даними «Метінвесту», загалом під час цих атак по «Запоріжсталі» випустили 23 балістичні ракети. Внаслідок попередніх обстрілів загинули восьмеро працівників комбінату, ще 31 металург дістав поранення різного ступеня тяжкості.

Після атаки 11 серпня виробничий комплекс підприємства повністю зупинили. Працівників залучили до розбору завалів і ліквідації наслідків удару. Це було необхідно, щоб оцінити пошкодження та визначити, чи можна відновити роботу обладнання. Згодом на комбінаті вдалося відновити окремі технологічні процеси. Це зробили, щоб підтримувати обладнання в безпечному стані та запобігти можливим техногенним аваріям, які могли б загрожувати працівникам і жителям міста.

Однак виробництво у звичному режимі так і не відновилося. Через постійні обстріли Запоріжжя підприємство змушене працювати в умовах підвищених безпекових ризиків.

На комбінаті встановили додаткові укриття

Через регулярні російські атаки на підприємстві розширили мережу захисних споруд. Зокрема, у місцях, де працівники ліквідовують наслідки обстрілів і ремонтують пошкоджене обладнання, встановили мобільні укриття з посиленими конструкціями.

Це дає змогу скоротити відстань до найближчого безпечного місця та швидше дістатися укриття після сигналу повітряної тривоги. Такий захист особливо важливий під час ракетних атак, коли часу на евакуацію може бути дуже мало.

Попри нові пошкодження, працівники комбінату продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів. Водночас підприємство досі не повернулося до повноцінної роботи після попередніх ударів, а нова атака ще більше ускладнила ситуацію. Про наслідки обстрілу повідомила компанія «Метінвест».