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За оцінками журналістів, за 4,5 року повномасштабної війни безповоротні втрати російської армії в Донецькій області могли сягнути 325 тисяч загиблих. Лише в боях за Покровськ, за даними витоку статистики, загинули понад 100 тисяч російських військових.

Про це йдеться в розслідуваннях видань «Проект» та «Агентство. Новости», які проаналізували витік бази даних Росстату.

Згідно з отриманими даними, за період повномасштабного вторгнення російське статистичне відомство зареєструвало 270 547 смертей військових, пов’язаних із боями на Донбасі. Однак через затримки в оформленні документів і неповне зазначення місця загибелі реальна кількість втрат до вересня 2026 року могла становити близько 325 тисяч осіб.

За оцінками розслідувачів, загалом на всіх напрямках війни загинули близько 573 тисяч російських військових. У базі Росстату безпосередньо зафіксовано 474 тисячі таких смертей.

Найбільше втрат припало на Покровський напрямок. За підрахунками журналістів, у самому місті та навколо нього загинули понад 100 тисяч російських військових. Зокрема, більш як 8 тисяч смертей припали на період після березня 2026 року, коли російська сторона заявила про повне захоплення Покровська.

В інших містах Донеччини масштаби втрат також були значними. У Бахмуті та його околицях зафіксували близько 34 тисяч загиблих, в Авдіївці — щонайменше 19 тисяч, а в районі Вугледара за два роки штурмів — близько 5 тисяч.

Автори дослідження також порівняли втрати російської армії на Донбасі з безповоротними втратами радянських військ під час наступальних операцій Другої світової війни. За наведеними ними даними, під час Донбаської наступальної операції 1943 року СРСР втратив 66 тисяч військових, а під час Берлінської операції у квітні–травні 1945 року — 78 тисяч.

Таким чином, оцінені втрати російської армії лише на Донеччині перевищують показники цих двох радянських наступальних кампаній.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби, 23 листопада, українські захисники ліквідували ще 1848 військових РФ. Нові дані про втрати противника оприлюднили станом на 24 листопада 2026 року.

На фронті зафіксували 123 зіткнення, найгарячіша ситуація — на Костянтинівському напрям.

На фронті за добу відбулося 149 боєзіткнень, найгарячіше було на двох напрямках.

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