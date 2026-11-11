Росія втратила понад 11 тисяч іноземних найманців у війні проти України – Bloomberg

0:00 / 0:00

Росія зафіксувала загибель понад 11 тисяч іноземців, які брали участь у війні проти України на її боці. Йдеться про громадян майже 100 країн світу. Близько 3700 загиблих іноземних бійців були громадянами України.

Зазначається, що загалом РФ зафіксувала близько 400 000 смертей, пов'язаних з війною в Україні. Серед них – 11 335 іноземців, людей, які народилися за межами Росії або мали іноземне громадянство. Видання зазначає, що динаміка смертей іноземців на війні проти України збільшується – з приблизно 630 у 2022 році до понад 5500 у 2025 році.

Близько 3700 загиблих іноземців були або громадянами України, або народилися в Україні після здобуття нею незалежності з розпадом Радянського Союзу в 1991 році. Більшість з них проживали на окупованих територіях сходу та півдня України. Загалом же, близько 80% загиблих іноземців були вихідцями з колишніх радянських країн.

Також видання зауважує, що в базі немає жодної інформації про загибель північнокорейських військ в Україні. За даними видання, це свідчить про те, що Росія не видавала свідоцтва про смерть жодних північнокорейців, оскільки вони були частиною іноземних підрозділів, а не особами, які приєдналися до російських військ.

Крім того, журналісти відзначають динаміку російського вербування в різних країнах. Зокрема в 2023-2024 роках в російській армії загинула значна кількість бійців з Непалу. А у 2024-2025 роках - з Шрі-Ланки та Китаю. З кінця 2025 року "Росстат" фіксує збільшення кількості смертей з Колумбії, Кенії та Нігерії.

Ще близько 300 загиблих були громадянами Німеччини. Переважно, вони народилися там до 1992 року у східнонімецьких гарнізонних містах, таких як Потсдам і Магдебург. У цих регіонах радянські, а потім й російські війська були розміщені до 1994 року.



Майже кожен загиблий, а саме 99% - були чоловіками. Загиблих іноземок-жінок зафіксовано лише 159. З них 154 були з окупованих територій України.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані бази "Росстату", яку зламали та оприлюднили білоруські та українські хакери.

Нагадаємо, що у полоні України перебувають громадяни 48 країн, які воювали за рф — Коордштаб.

рф пообіцяла припинити вербування кенійців для війни проти України.

Читай нас у