Росія втратила понад 16 тисяч військових за тиждень, — Генштаб

За перший тиждень листопада російська армія втратила 16 130 військовослужбовців. Це найбільший тижневий показник від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За даними Генштабу, з 1 до 7 листопада Сили оборони України знешкодили 16 130 російських військових. У відомстві назвали цей результат новим абсолютним рекордом за весь період повномасштабної війни.

«Перший тиждень листопада став для українських воїнів найуспішнішим від початку повномасштабного вторгнення. За сім днів, 1–7 листопада, російський агресор втратив 16 130 військових — це новий абсолютний рекорд війни», — йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що фактично щодня українські захисники знешкоджують таку кількість особового складу противника, з якої можна сформувати середньостатистичний російський мотострілецький полк.

«У середньому понад 2 300 окупантів щодоби, або майже сотню щогодини», — додали у відомстві.

Про це у Телеграмі повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну, з 24 лютого 2022 року до 8 листопада 2026 року, становлять близько 1 606 400 осіб.

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