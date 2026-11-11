Росія втратила понад 26 тисяч окупантів від початку листопада

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За даними Міністерства оборони України, від початку листопада втрати російських військ убитими та пораненими перевищили 26 тисяч осіб.

У відомстві зазначають, що щодня окупанти втрачають понад 2 тисячі людей.

Таких результатів українські захисники досягають завдяки роботі артилерії, операторів дронів, штурмових підрозділів та інших сил на фронті.

Джерело: Міністерство оборони України

Українські військові ліквідували на фронті російського окупанта Костянтина Зарубіна, який раніше займався хокеєм із м'ячем. Він був чемпіоном IX Зимової Спартакіади учнів Росії.

На Донеччині українські військові ліквідували 48-річного громадянина Індонезії Тауфіка Мухаммада, який воював на боці російських окупаційних військ. Чоловік підписав контракт на один рік, але загинув під час свого першого бою. За даними української розвідки, російські вербувальники могли заманити його обіцянками «легкого заробітку».

Українські військові знищили російського окупанта Павла Батушева. Він загинув 11 жовтня 2026 року, воюючи проти України.

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