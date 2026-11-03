РФ втратила 138 важких вогнеметних систем від початку повномасштабної війни — Генштаб

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2 листопада підрозділи Сил оборони України знешкодили ще одну важку вогнеметну систему російської армії. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 138 таких установок.

Йдеться про системи ТОС-1 «Буратіно», ТОС-1А «Солнцепьок», ТОС-2 «Тосочка» та ТОС-3 «Дракон». Вони використовують термобаричні або запалювальні боєприпаси, які створюють потужну вибухову хвилю та високу температуру на значній площі.

Таке озброєння призначене для ураження живої сили, укриттів, фортифікаційних споруд і легкої броньованої техніки. Втрата кожної такої системи зменшує вогневі можливості російських військ під час штурмів українських позицій.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Українські військові у жовтні уразили щонайменше 30 стратегічних об’єктів у Росії.

ЗСУ уразили комбінат «Каменський» у Ростовській області, зафіксовані пошкодження.

Сили оборони України з початку року уразили понад тисячу російських катерів і човнів.

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