Росія втретє атакувала завод Олейна у Дніпрі, який належить американській компанії

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Російські війська втретє завдали удару по заводу «Олейна» у Дніпрі, який належить американській компанії. Підприємство опинилося під атакою на тлі масованих російських обстрілів міста, що тривали протягом усього дня із застосуванням різних видів озброєння.

РФ ударила по заводу "Олейна"

За словами Філатова, протягом понеділка, 16 листопада, окупанти продовжують атакувати різні райони Дніпра. Обстріляла Росія і завод "Олейна".

"Сьогодні втретє вдарили по заводу "Олейна" у Дніпрі. Американській власності, що належить корпорації Bunge. На щастя, без витоку олії, як було у січні", - уточнив Філатов.

Ситуація у Дніпрі

Обірвані контактні мережі електротранспорту - і там, і на Запорізькому шосе. Комунальники вже все відновили, каже він.

"На решті локацій теж триває ліквідація наслідків. Працюють міські служби, рятувальники, поліція, благодійники, представники райадміністацій", - зазначив очільник міста.

На жаль, сьогодні через російські атаки у місті загинули 32-річна жінка та 54-річний чоловік. Водночас у міських лікарнях залишаються восьмеро постраждалих. У більшості серйозні опіки й уламкові поранення, голови, обличчя та кінцівок.

Дніпро знеструмлений, це шостий блекаут за останні два тижні, повідомив Філатов.

"Крім цього, по Дніпру пошкоджено 10 багатоповерхівок, приватні автівки містян, а ще тепловоз, залізнична цистерна, сільгосптехніка, підприємства", - каже він.

Нагадаємо, що Росіяни атакували завод Олейна та інші підприємства Дніпра.

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