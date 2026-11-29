За минулі чотири доби, з 25 до 28 листопада, російські війська 17 разів обстріляли Краматорську громаду на Донеччині. Внаслідок атак загинула жінка, ще десятеро мешканців дістали поранення, серед них є люди у тяжкому стані.

За словами Гончаренка, російські війська атакували громаду FPV-дронами та авіабомбами. Під удари потрапляли як цивільний транспорт, так і житлові квартали міста. «За минулі чотири доби Краматорська громада зазнала 17 обстрілів — загинула жінка, поранень зазнали десять мешканців», — написав очільник МВА у Facebook.

Перші з описаних ним атак сталися 25 листопада. Тоді російський FPV-дрон влучив в евакуаційний автомобіль. Поранення дістали троє жінок. 27 листопада російські війська знову атакували цивільний транспорт. FPV-дрон ударив по автомобілю поштової служби, внаслідок чого поранило чоловіка.

Того ж дня росіяни скинули на Краматорськ дві авіабомби ФАБ-500 і чотири ФАБ-250. Внаслідок цих ударів поранення дістали ще троє людей. Також пошкоджено 18 багатоповерхових будинків, торговельний центр і два заклади освіти. Увечері 27 листопада російські війська вдарили по приватному сектору. Загинула жінка 1961 року народження, ще одна людина дістала поранення.

Атаки продовжилися і наступного дня. 28 листопада FPV-дрони поранили ще двох чоловіків. Загалом за чотири дні внаслідок російських обстрілів Краматорської громади загинула одна людина, десятеро отримали поранення. За інформацією начальника МВА, серед постраждалих є люди у тяжкому стані. Про це 29 листопада повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Сили оборони України уражали логістичні об’єкти російської армії на Брянщині та Донеччині. Зокрема, знищено місце зосередження ворожих вантажівок, які окупанти використовували для доставки боєприпасів, пального та провізії, а також переправу через річку Вовча.

Упродовж 21 листопада російські війська поранили п’ятьох жителів Донецької області. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Від початку повномасштабного вторгнення в регіоні загинули понад 4,4 тисячі цивільних, ще понад 11 тисяч дістали поранення.

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