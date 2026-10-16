Росія за добу обстріляла 20 населених пунктів Херсонщини, є загиблі та поранені

За його словами, під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Широка Балка, Берислав, Білозерка, Нововоронцовка, Золота Балка, Олександрівка, Кізомис, Велетенське, Станіслав, Софіївка, Дніпровське, Комишани, Антонівка, Янтарне, Михайлівка, Миколаївка, Тягинка, Ромашкове, Новодмитрівка та Херсон.

Пошкоджені 11 приватних будинків та автомобіль.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення.

Про це голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Телеграмі.

Росія атакувала Рівне, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

У Хмельницькому вранці 16 жовтня пролунали вибухи під час російської повітряної атаки на Україну. Незадовго до цього Повітряні сили Збройних сил України повідомили про рух реактивного безпілотника в напрямку міста.

Упродовж доби російські війська завдали 669 ударів по 48 населених пунктах Запорізької області. Ворог застосовував авіацію, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерію.

Вранці 16 жовтня російські війська атакували Умань на Черкащині. Унаслідок удару спалахнула багатоповерхівка, травмовано п’ятеро людей.

14 жовтня російські війська завдали ударів по житловій забудові Запоріжжя. Під атаку потрапили кілька вулиць приватного сектору у Вознесенівському районі міста. Є поранені, пошкоджені будинки.