Росія за добу поранила сімох людей Херсонщини

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Упродовж минулої доби, 2 листопада, внаслідок російських обстрілів Херсонської області постраждали семеро людей. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Через російську агресію 7 людей дістали поранення», – написав він у телеграмі.

За його даними, під ударами дронів, авіації та артилерії перебували понад 30 населених пунктів, зокрема Херсон, Антонівка, Білозерка, Берислав і Дніпровське. Росіяни били по критичній і соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкоджено сім приватних будинків, магазин, стільникову вежу та приватний автомобіль.

Семеро цивільних зазнали поранень на Херсонщині через російські обстріли та атаки дронів.

У Херсоні на вулиці виявили підозрілі вибухові предмети.

1 листопада у Дніпровському районі Херсона двоє чоловіків віком 67 і 60 років постраждали через вибухи мін.

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