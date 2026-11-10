Росія за добу поранила вісьмох людей на Харківщині, серед них дворічна дитина
Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«У м. Харків зазнали поранень жінки 70 і 77 років, чоловіки 54 і 44 років та хлопчик віком 1 рік 11 місяців, гостру реакцію на стрес отримали жінки 46 і 80 років; у сел. Шевченкове поранено 22-річного чоловіка», – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
Минулої доби російські війська атакували 27 населених пунктів у чотирьох районах Сумської області. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще восьмеро отримали поранення та травми. У Сумській громаді пошкоджено три автомобілі та багатоквартирний будинок.
Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.
Увечері 9 листопада російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Первомайського району Миколаївської області ударними безпілотниками Shahed-238.
Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.
У Полтаві внаслідок падіння російського безпілотника загорілися два гаражі.