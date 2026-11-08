Росія за тиждень випустила по Україні 115 ракет і понад 3000 дронів, — Зеленський

0:00 / 0:00

Лише за цей тиждень російські війська застосували проти України 115 ракет різних типів, майже 1900 керованих авіабомб і понад 3000 ударних безпілотників. Російські атаки спричинили перебої з електропостачанням та опаленням у низці регіонів.

Глава держави також розповів про нову атаку на Комишуваху. За його словами, вранці російські війська вдарили по населеному пункту FPV-дроном, хоча там уже сьому добу тривають аварійно-рятувальні роботи після попереднього удару авіабомбами.

«Сьогодні зранку росіяни атакували FPV-дроном Комишуваху, де вже сьому добу тривають аварійно-рятувальні роботи після удару авіабомб, який забрав життя 55 людей, і, на жаль, під завалами ще можуть залишатися люди. Абсолютний цинізм і жорстокість», — написав Зеленський.

Президент також повідомив про наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, вночі окупанти атакували Дніпропетровщину, внаслідок чого понад 600 тисяч жителів Дніпра та області залишилися без електроенергії.

«Була вночі атака по Дніпровщині. Росіяни вдарили по енергетиці, і понад 600 тисяч людей у Дніпрі та області залишилися без світла. Складна ситуація на Харківщині. Багато відключень загалом у регіонах. Лише на Житомирщині після російського обстрілу без опалення залишилось 140 багатоповерхівок. Практично у кожному постраждалому місті та громаді тривають ремонтні роботи», — зазначив глава держави.

За словами президента, Росія застосовує комбіновані удари, значну частину яких становлять балістичні ракети. Водночас багато з використаних ракет були виготовлені саме цього року.

Україна регулярно передає міжнародним партнерам інформацію про російські підприємства, залучені до виробництва балістичного озброєння. У жовтні Київ запровадив масштабні санкційні пакети проти фізичних і юридичних осіб, причетних до цієї діяльності.

Зеленський наголосив на необхідності синхронізувати українські обмеження з санкціями Європи та країн Групи семи.

«Дуже важливо, щоб вони були синхронізовані у Європі та юрисдикціях Групи семи. Якщо у світу недостатньо антибалістики, щоб захистити українське небо, потрібно зупиняти ракети на конвеєрах. Розраховуємо на сильний 22-й санкційний пакет ЄС», — написав президент.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

У Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника на цивільний автомобіль дістав поранень 54-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували.

Сьогодні, 8 листопада, вранці російські війська атакували безпілотником передмістя Дніпра. Внаслідок удару загинула одна людина, ще одна дістала поранень. Також зруйновано щонайменше один приватний будинок, на місці влучання спалахнула пожежа.

Унаслідок нічної атаки російських безпілотників на Волинську область у Луцькому районі виниклапожежа на території агропідприємства. Наразі займання локалізували, інформації про загиблих і постраждалих немає.

В Одесі вранці 8 листопада російські війська повторно завдалиудару по складу продовольчих продуктів, який раніше вже зазнавав атаки. Унаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа.

У Донецькій області внаслідок російських обстрілів 7 листопада загинули п’ятеро мирних жителів. Троє людей стали жертвами атак у Краматорську, ще двоє загинули в Біленькому та Дружківці.

У ніч на 8 листопада російський безпілотник атакував об'єкт критичної інфраструктури в Харківській області. Унаслідок удару близько 250 тисяч абонентів залишилися без електропостачання.

Читай нас у