За тиждень, що завершився 22 листопада, Росія випустила по Україні близько 2700 безпілотників, майже 1460 керованих авіабомб і 165 ракет різних типів. Під російськими ударами опинилися 20 регіонів країни. Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно посилити протиповітряну оборону, зокрема пришвидшити постачання ракет для систем Patriot.

Про масштаби російських атак президент Володимир Зеленський повідомив 22 листопада у Facebook. Він також розповів про наслідки удару по Димеру на Київщині, де триває пошуково-рятувальна операція після влучання російського безпілотника в житлову багатоповерхівку.

Унаслідок атаки в п’ятиповерховому будинку частково зруйнований під’їзд. Рятувальники евакуювали дев’ятьох людей і загасили пожежу. Водночас, за словами президента, під завалами ще можуть перебувати люди. «Але, на жаль, під завалами ще можуть бути люди: 14 людей не виходять на зв’язок. На місці працюють усі необхідні служби», — повідомив Зеленський.

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Він подякував рятувальникам за оперативну роботу та зазначив, що пошуково-рятувальні заходи тривають. Також президент повідомив про постраждалу дитину в Запоріжжі. Вона отримала поранення внаслідок російського удару керованими авіабомбами по житлових будинках.

Росія атакувала 20 регіонів за тиждень

За словами Зеленського, протягом тижня російські війська застосували проти України близько 2700 дронів, майже 1460 авіабомб і 165 ракет різних типів.

Президент звернув увагу, що значна частина ракет була балістичною. Серед них — ракети північнокорейського виробництва. За його словами, Росія допомагає Пхеньяну модернізовувати їх, щоб вони точніше вражали цілі. «На фоні цього особливо складно зрозуміти затримки у постачанні антибалістики для України», — наголосив глава держави.

Зеленський закликав партнерів пришвидшити постачання ракет для Patriot

Президент підкреслив, що Україні потрібно посилювати захист від російських ракетних атак. Зокрема, він закликав США дозволити передати Україні ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, які партнери вже оплатили в межах програми PURL.

Ця програма дає змогу партнерам фінансувати закупівлю американського озброєння для України. За словами Зеленського, вона є головним джерелом постачання антибалістичних ракет. «Дуже важливо, щоб Америка дозволила передачу ракет до «Петріотів», які вже оплачені партнерами в рамках PURL. І також важливо продовжувати внески у програму PURL, яка є нашим головним джерелом антибалістики. Дякую всім, хто із цим допомагає», — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що подальша підтримка партнерів і своєчасне постачання засобів протиповітряної оборони мають вирішальне значення для захисту українських міст від російських атак. Про це Зеленський повідомляє у Фейсбуці.

Упродовж 21 листопада на фронті відбулося 131 бойове зіткнення між українськими військовими та російськими загарбниками. Найбільше атак зафіксували на Покровському напрямку — там ворог 16 разів намагався прорвати оборону. Загалом російські війська завдали 79 авіаударів, скинули 249 керованих авіабомб і застосували понад 7,2 тисячі дронів-камікадзе.

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