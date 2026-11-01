Росія за тиждень випустила по Україні майже 2000 дронів і 44 ракети

1 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що за тиждень російські війська випустили по Україні 1940 ударних безпілотників, понад 1580 керованих авіабомб і 44 ракети. Серед ракет 36 були балістичними. Цієї ночі під ударом знову опинилася енергетична інфраструктура — атаки зафіксували у чотирьох областях, а сотні тисяч родин залишилися без світла.

Росія продовжує атакувати Україну з високою інтенсивністю та намагається скористатися нестачею засобів, здатних перехоплювати балістичні ракети. «За цей тиждень Росія випустила по Україні 1940 ударних дронів, понад 1580 КАБів і 44 ракети різних типів, з них 36 — балістика», — зазначив президент.

Він наголосив, що така кількість ударів створює серйозне навантаження на українську протиповітряну оборону. Особливо складно перехоплювати балістичні ракети, для знищення яких потрібні спеціальні системи та ракети до них.

Під ударом знову опинилася енергетика

Зеленський також повідомив про нічну атаку на енергетичну інфраструктуру. Російські війська били по об’єктах у чотирьох областях: Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій.

Під ударом опинилися підстанції, трансформатори та лінії електропередачі. Вони забезпечують електроенергією житлові будинки та інші об’єкти. Після атаки на місцях почали працювати ремонтні бригади, які відновлюють пошкоджене обладнання та намагаються повернути світло споживачам.

За словами президента, попри роботу енергетиків, без електропостачання досі залишаються сотні тисяч родин. Він подякував усім, хто долучився до відновлення пошкодженої інфраструктури.

Україна очікує на ракети для Patriot

Окремо Зеленський згадав про потребу України в ракетах для систем протиповітряної оборони Patriot. За його словами, українська сторона щодня обговорює це питання зі Сполученими Штатами, європейськими країнами та іншими партнерами, які можуть надати допомогу.

Президент зазначив, що протягом місяця США та кілька європейських держав ухвалили нові рішення щодо пакетів підтримки для України. Водночас він підкреслив: важливо не лише домовитися про постачання, а й отримати необхідні ракети якомога швидше. «Але ці постачання не можуть чекати роки», — наголосив Зеленський.

За його словами, Росія продовжує руйнувати українську інфраструктуру та вбивати людей. Цієї зими російські війська, як вважає президент, робитимуть особливу ставку на балістичні ракети. Саме тому Україна має посилити протиповітряну оборону вже зараз, а не відкладати необхідні рішення. Наприкінці звернення Зеленський подякував усім, хто допомагає захищати українське небо. Про це Володимир Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.

Протягом доби 31 жовтня на фронті відбулося 264 бойові зіткнення між українськими захисниками та російськими військами. Найбільше атак зафіксували на Покровському напрямку — там Сили оборони відбили 55 штурмів. Загалом російська армія завдала 74 авіаудари, скинула 230 керованих авіабомб і застосувала понад 6,5 тисячі дронів-камікадзе.

Станом на 1 листопада 2026 року загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну сягнули близько 1 590 270 військових. Лише за минулу добу, за даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни втратили ще 2100 осіб. Також українські захисники знищили десятки одиниць російської техніки та майже тисячу безпілотників.

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