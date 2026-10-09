Росія забрала життя 35 людей на Донеччині за добу 8 жовтня

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8 жовтня в Донецькій області внаслідок російських атак загинули 35 жителів, ще 25 людей дістали поранення. Такі дані свідчать про значні цивільні втрати в регіоні за одну добу.

Про це голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Фейсбуці.

За його словами, 8 жовтня росіяни вбили 32 людей у Краматорську та трьох у Біленькому.

Ще 25 людей в області отримали поранення.

Як підкреслив Філашкін, загальна кількість жертв росіян на Донеччині (4378 загиблих та 10 653 постраждалих) подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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