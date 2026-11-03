Росія заявила про атаку на ТЕС у трьох областях України та портову інфраструктуру Одещини

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У ніч проти 3 листопада російські війська атакували енергетичні об’єкти України та портову інфраструктуру Одеської області. У Міністерстві оборони РФ оприлюднили перелік цілей, які, за твердженням російської сторони, були уражені під час обстрілу.

Російське відомство стверджує, що під час атаки застосували високоточне озброєння наземного та повітряного базування, а також ударні безпілотники.

За версією Міноборони РФ, цілями стали об’єкти енергетичного комплексу у Вінницькій, Дніпропетровській та Харківській областях, а також портова інфраструктура Одещини.

У Вінницькій області російська сторона заявила про ураження Ладижинської теплоелектростанції потужністю 1800 МВт.

На Дніпропетровщині, за твердженням Міноборони РФ, атакували дві теплоелектростанції:

Криворізьку ТЕС — потужністю 2800 МВт;

Придніпровську ТЕС — потужністю 1765 МВт.

У Харківській області росіяни заявили про атаку на Харківську теплоелектростанцію потужністю 86 МВт.

Також до переліку потрапили дві електропідстанції напругою 330 кВ — Зміївська та Лосєво.

Окремо російське відомство повідомило про нібито ураження портової інфраструктури Одеської області. Зокрема, йдеться про об’єкти порту Кілія.

Крім того, російська сторона заявила про ураження двох суховантажних суден у порту Південний та акваторії Чорного моря.

Водночас наведений перелік є заявою російського Міноборони. Самостійного підтвердження всіх заявлених уражень у наданій інформації немає.

Про це повідомляє Міністерство оборони Росії.

На півдні Одеської області внаслідок нових російських атак серйозно пошкоджено об’єкт ДТЕК «Одеські електромережі». Через руйнування енергетичного обладнання виникли перебої з електропостачанням.

Під час масованої комбінованої атаки на Україну в ніч проти 3 листопада російські війська завдали удару по Рівненській області. Унаслідок обстрілу пошкоджено одну з підстанцій «Укренерго».

У ніч проти 3 листопада російські війська завдали авіаційного удару по Немишлянському району Харкова. Унаслідок атаки постраждали 73 людини, серед яких пацієнти лікарні, медичні працівники та мешканці прилеглих будинків.

У Дніпрі до 15 зросла кількість поранених унаслідок російської атаки вранці 3 листопада. Троє чоловіків перебувають у тяжкому стані.

У ніч проти 3 листопада російські військазавдалиудару по Харкову балістичними ракетами та керованими авіабомбами. Одне з влучань зафіксували на території медичного закладу в Немишлянському районі міста. Станом на 06:15 кількість постраждалих зросла до 62 осіб.

У Харкові внаслідок російських ударів по об’єктах критичної інфраструктури станом на 3 листопада частково зупинили теплопостачання та подачу гарячої води. Також через нестабільну напругу в електромережах можливі затримки руху поїздів метро.

Нагадаємо, Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами.

Раніше стало відомо, що Росія підняла стратегічні бомбардувальники Ту-160.

До цього Зеленський попередив, що Росія готує масовану атаку на енергетику та логістику України.

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