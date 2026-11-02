Росія заявила про домовленість із Україною щодо нових гуманітарних місій

0:00 / 0:00

Україна та Росія домовилися проводити регулярні гуманітарні місії в прифронтових населених пунктах.

Про це заявила російська омбудсменка Яна Лантратова після завершення операції в окупованих Олешках на Херсонщині.

За її словами, конкретні населені пункти та регіони для наступних місій поки не визначені. Допомогу планують передавати не лише жителям Олешок, а й людям із прилеглих територій, які потребують продуктів харчування та медикаментів.

Український омбудсман Дмитро Лубінець також повідомив про домовленість продовжити гуманітарну роботу для цивільних поблизу лінії фронту. Він назвав операцію в Олешках першим кроком до регулярних місій в інших населених пунктах.

Гуманітарну операцію в Олешках провели після домовленостей про локальне припинення вогню. Режим тиші діяв із 27 жовтня до 1 листопада. Під час місії жителям доставили допомогу, а охочим виїхати надали можливість евакуюватися.

Джерело: Дмитро Лубінець

Нагадаємо, Меланія Трамп відреагувала на успішну евакуацію жителів Олешків.

Український омбудсман Дмитро Лубінець повідомив 30 жовтня, що всі жителі Олешок, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію, змогли скористатися евакуацією, а для тих, хто залишився, доставили гуманітарну допомогу.

Сили оборони України забезпечили режим тиші на Херсонщині, щоб провести гуманітарну місію в Олешках. Однак російські військові скористалися цією паузою для облаштування власних позицій, повідомили в Генштабі ЗСУ 2 листопада.

Читай нас у