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Російська сторона 26 листопада повідомила про нібито передачу Україні 250 тіл загиблих в обмін на 22 тіла. Українська сторона наразі не підтвердила інформацію про обмін.

У четвер, 26 листопада, росія і Україна здійснюють обмін тілами загиблих. Про це повідомили медіа країни-агресора.

За словами депутата держдуми шамсаїла саралієва, цього разу обмін відбувається за формулою «250 на 22».

Україна поки що не підтвердила цю інформацію.

Раніше Джаред Кушнер анонсував найбільший обмін полоненими між Україною та Росією від початку війни.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив під час заходу «Діалог заради єдності», що великий обмін полоненими між Україною та рф відбуватиметься в кілька етапів, а не за один день, оскільки процес нині перебуває на стадії узгодження.

Україна та Російська Федерація, держава-агресор, під час дводенних переговорів в Абу-Дабі, ОАЕ, принципово домовилися про великий обмін військовополоненими.

Україна та росія проводять переговори щодо нового великого обміну полоненими, у межах якого планують повернути понад тисячу громадян. Остаточну кількість учасників обміну сторони наразі ще узгоджують.

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