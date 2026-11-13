Росія заявила про одну з наймасштабніших атак дронів, є загиблі

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У ніч проти 13 листопада над регіонами Росії та тимчасово окупованим Кримом нібито збили 1198 українських безпілотників. Такі дані оприлюднило Міністерство оборони РФ.

За твердженням Міноборони Росії, від початку повномасштабної війни більшу кількість безпілотників за одну ніч збивали лише 29 жовтня — тоді російська сторона заявляла про 1214 дронів.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив про чотирьох загиблих і двох поранених. За його словами, постраждалі та загиблі були «співробітниками південної промислової зони Волгограда».

Водночас, за інформацією моніторингових Telegram-каналів, під удар міг потрапити Волгоградський нафтопереробний завод.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в напрямку столичного регіону рухалися 467 безпілотників.

«Більша частина з них знищена системою ППО Міноборони на далеких рубежах, 144 безпілотники нейтралізовано під час підльоту до Москви», — заявив він.

Про це повідомляє пресслужба російського оборонного відомства.

У ніч проти 13 листопада Ростовська область Росії зазнала масованої атаки безпілотників. За повідомленням місцевої влади, у Ростові-на-Дону поранено чоловіка, пошкоджено житлові будинки та загорілося виробниче приміщення.

Раніше у Волгограді спалахнула масштабна пожежа на НПЗ Лукойлу.

Нагадаємо, у ніч проти 5 листопада безпілотники атакували Рязанський нафтопереробний завод, який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Унаслідок атаки в місті виникли пожежі на промислових об’єктах, а частина Рязані залишилася без електропостачання.

Найбільша за обсягами видобутку російська нафтова компанія «Роснефть» запровадила ліміти на продаж пального на своїх автозаправних станціях у всіх регіонах Росії. Обмеження почали діяти після серії українських ударів по нафтопереробних заводах.

У ніч проти 9 листопада Санкт-Петербург і Ленінградська область зазнали масованої атаки безпілотників. Місцева влада заявила про «величезну кількість БПЛА», вибухи та можливе ураження промислових об’єктів. На тлі атаки в місті також виникли перебої з мобільним інтернетом.

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