Росія заявила про запуск ядерної ракети Булава на тлі мирних переговорів

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Міністерство оборони РФ повідомило про успішний запуск міжконтинентальної балістичної ракети «Булава» з атомного підводного човна «Генералісимус Суворов». За заявою російського відомства, ракету запустили з акваторії Охотського моря в напрямку полігону Чижа в Архангельській області.

«Булава» належить до міжконтинентальних балістичних ракет морського базування та призначена для оснащення стратегічних атомних підводних човнів. Вона здатна нести ядерні бойові частини.

Запуск відбувся на тлі дипломатичних зусиль щодо завершення війни Росії проти України. Окупанти вирішили випробувати ракету поблизу східних кордонів країни-агресора.

Президент України Володимир Зеленський очікує, що тристороння зустріч представників України, США та Росії відбудеться на початку листопада.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

Заява російського диктатора володимира путіна про згоду на відновлення мирних переговорів із Україною ще не гарантує їхнього реального проведення. Оцінювати результати будь-яких контактів необхідно за підсумками зустрічей, а не до їх початку, вважає президент Володимир Зеленський.

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