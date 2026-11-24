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Держдума РФ 24 листопада ухвалила бюджет на 2027–2029 роки, який передбачає рекордні військові витрати та скорочення фінансування більшості цивільних сфер.

За три роки на армію та закупівлю озброєння планують спрямувати близько $610 млрд.

У 2027 році військові витрати становитимуть близько $208 млрд, у 2028-му — $202 млрд, а у 2029-му — $198 млрд. Водночас фінансування економіки, ЖКГ, медицини та соціальної підтримки населення скорочуватимуть.

З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Кремль уже витратив на армію та озброєння близько $710 млрд. До кінця 2027 року сукупні військові витрати можуть сягнути $918 млрд.

Для наповнення бюджету російська влада також підвищує податки, збільшує запозичення та планує покривати дефіцит, який упродовж наступних трьох років перевищуватиме $60 млрд щорічно.

Державна дума Росії 19 листопада у другому, основному читанні ухвалила закон про федеральний бюджет на 2027–2029 роки. Документ передбачає рекордне зростання витрат на армію та закупівлю озброєння, водночас фінансування медицини, соціальної підтримки населення та інших цивільних напрямів скоротять.

Дефіцит федерального бюджету рф за підсумками січня-жовтнясягнув 5,23 трильйона рублів ($57 млрд), що становить 2,3% ВВП та суттєво перевищує початковий річний план у 3,6 трильйона рублів ($39 млрд).

У Держдумі РФ почали готувати законопроєкт про скасування податкових пільг на делікатесні продукти, зокрема хамон, устриці та лобстерів. Ініціатива має збільшити надходження до бюджету на тлі його значного дефіциту та зростання військових витрат, повідомляє RTV з посиланням на джерело.

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